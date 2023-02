Čeprav obstaja ogromno zgodovinskih dejstev, si vse preveč različnih dogodkov vse preveč ljudi razlaga po svoje, zato se okoli nekaterih pač nikdar vsi ne bomo strinjali. Tudi glede tega denimo ne, kdo je odkril Ameriko. V šoli so nas učili, da je bil to Krištof Kolumb leta 1492, šele kasneje so se uveljavila mnenja, da je takšno razlaganje napačno, saj da so bili pred njim in njegovo ekspedicijo v Ameriki Vikingi že v desetem stoletju. Oboje omenjeno pa je po drugi strani tako ali tako upravičeno označeno za evrocentrističen pogled na svet, saj je nenazadnje Amerika tam, kjer je, vselej bila in je ni nihče odkril, konec koncev so ljudje tam živeli že pred 14.000 leti in razvili lastno civilizacijo. Le da eni za druge na različnih koncih sveta pač do pred kratkim (če na vse skupaj gledamo na daljši časovni premici) niso vedeli.

Kakor koli, ne glede na to, koliko ljudi boste vprašali, smo prepričani, da vam bo večina še vedno odgovorila, da je Ameriko odkril Krištof Kolumb, čigar ekspedicija je oktobra leta 1492 dosegla obalo karibskega otoka Guanahani. To pomeni, da je lani od tega dogodka minilo že natanko 530 let, okroglega pol tisočletja od tega zgodovinskega trenutka pa smo praznovali leta 1992. In takrat se je »zgodil« tudi prav poseben avtomobilski priklon Krištofu Kolumbu in njegovemu dosežku, ki pa je zaradi tega, ker je šlo za konceptni primerek, ki ni dočakal serijske proizvodnje, kaj hitro utonil v pozabo. A številni ljubitelji avtomobilov se ga še danes spominjajo kot enega izmed najbolj nenavadnih štirikolesnikov sploh, hkrati pa ga najdemo na številnih lestvicah najbolj atraktivnih konceptov, ki nikdar niso zaživeli v podobi serijskega avtomobila. Gre za vozilo podjetja Italdesign, ki mu je bilo ime... Da, uganili ste – columbus.

Voznik na sredini

A ne le ime, tudi avtomobilov slogan je namigoval na Krištofa Kolumba in njegovo plovbo, saj ga je oblikovalec Giorgetto Giugiaro opisal kot »plovno ladjo za kopno«. In prav tako nekako je bil ta štirikolesnik tudi videti. Če bi ga morali uvrstiti v karoserijski razred, bi ga še najlažje označili za gromozanskega enoprostorca. V dolžino je namreč meril kar dobrih šest metrov, medosna razdalja je znašala 3,8 metra, že na daleč pa se mu je videlo, da je po dolžini razdeljen na dve približno enaki polovici. Spredaj je izstopal del za voznika in za njim prva vrsta sedežev za potnike, oboje pa je bilo v primerjavi z zadnjim delom malce dvignjeno in obloženo z veliko stekla, tako da je bilo videti kot nekakšen večji mehur. Temu sta v bolj običajnem zadku sledili še dve vrsti posamičnih sedežev za potnike, ki jih je bilo poleg voznika lahko šest – za voznikom so bili zloženi po sistemu 2+2+2 in so se lahko obračali različne smeri. »Avto je videti, kot da je bil udeležen v prometni nesreči, v kateri se je nekdo vanj zaletel od zadaj, a je po nesreči videti lepše, kot je bil pred njo,« ga je opisal eden izmed komentatorjev po predstavitvi.

Vam nekaj ne gre v račun? Smo pozabili na sovoznika? Nismo. Za sovoznika v pravem pomenu te besede v columbusu ni bilo prostora, kar je bila hkrati ena njegovih glavnih značilnosti. Celoten sprednji del avtomobila je bil namreč namenjen vozniku, saj je sta bila njegov sedež in volanski obroč nameščena na sredini, kar je omogočalo izjemno preglednost v vse smeri, levo in desno od volana pa se je simetrično v obe smeri raztezala ogromna armaturna plošča. »Gre za sedemsedežni avtomobilski priklon Krištofu Kolumbu, ki je oblikovan kot potujoča kopenska ladja za ljudi visokega statusa,« so vse skupaj pokomentirali v ameriških medijih, kjer so ga ob tem seveda označili kot idealen avtomobil za vožnjo po ZDA.

Štirikolesna pogon in krmiljenje

Sedem posamičnih sedežev, ki so bili vrtljivi v vse smeri, je bilo v columbusu mogoče povsem odstraniti, s čimer je avtomobil postal ogromen luksuzni dostavnik, njihovo število pa je bilo hkrati možno povečati do devetih. Pri čemer je imelo šest potnikov (torej v osnovi vsi, razen voznika), na voljo vsak svoj televizor, na katerem so lahko spremljali poljubne programe ali pa si predvajali filme preko videokaset. Vstopanje in izstopanje v avtomobil sta omogočala dva para bočnih vrat, pri čemer so voznik in potnika v drugi vrsti uporabljali prednja, vsi ostali pa zadnja, ki so bila dokaj majhna. Za občutek prostornosti in zračnosti pa je skrbelo ogromno steklenih površin in velika premična sončna streha.

Da je vsemu skupaj sledil tudi pogon, so poskrbeli s tem, da so v avtomobil vgradili BMW-jev 5-litrski 12-valjni motor z 220 kilovati (300 konji) moči, ki so columbusu zagotavljali najvišjo hitrost 210 kilometrov na uro, moč pa se je stalno prenašala na vsa štiri kolesa. Posebnost pa je bila tudi ta, da je imel italdesign columbus štirikolesno krmiljenje, pri čemer se je zadnji kolesni par pri nizkih hitrostih obračal pod kotom največ 15 stopinj.