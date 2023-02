***

Z vseh zornih kotov edinstveni novi peugeot 408 je bil zasnovan za tiste ljubitelje avtomobilov in življenja, ki se želijo osvoboditi tradicionalnih okvirov, hkrati pa si želijo odgovornih užitkov. Novi 408 je s svojo privlačnostjo in inovativno silhueto popoln izraz filozofije in inventivnosti znamke.

Linda Jackson, generalna direktorica Peugeota