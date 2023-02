Si predstavljate svet brez pravil in zakonov? Vladal bi velik kaos. Tudi v prometu. A v Nemčiji na nekaterih odsekih avtocest, kjer ni omejitve, dokazujejo, da je tudi hitro mogoče voziti varno. Če smo seveda ustrezno vozniško podkovani in nam razmere to dovoljujejo. Nemci se hvalijo, da so njihove avtoceste najbolj varne na svetu. Andreas Scheuer, do konca leta 2021 minister za promet, pa je predloge tedanje vlade, da naj bi hitrost omejili na 130 kilometrov na uro, pospremil z besedami, da je to v nasprotju z vsako človeško logiko in dodal, da bi z vidika okoljevarstva predlagana omejitev celotne izpuste ogljikovega dioksida v Nemčiji zmanjšala za manj kot pol odstotka. Čeprav mnogi menijo, da so vse nemške avtoceste brez hitrostnih omejitev, pa je to daleč od resnice. Na zgolj tretjini oziroma 7640 kilometrih je mogoče sproščati adrenalin.

Drugje po svetu so hitrosti seveda omejene, najpogosteje med 120 in 140 kilometrov na uro, najnižjo najvišjo omejitev imajo v Latviji (90 km/h), najvišjo pa na nekaterih cestah v Združenih arabskih emiratih (160 km/h). V Sloveniji smo najvišjo dovoljeno hitrost na avtocesti spremenili 1. maja 1998, dotlej je znašala 120, poslej 130 kilometrov na uro. Dejstvo pa je, da so omejitve hitrosti postopoma sprejeli po vsem svetu in da so se najvišje dovoljene višale premosorazmerno s časom in razvojem avtomobilov. Nekoč, ko so si avtomobili šele utirali svojo pot, jih namreč niso poznali. Za prvo v Evropi pa velja iz leta 1861, ko so v Veliki Britaniji sprejeli zakon, da je hitrost za mehansko gnana vozila na odprtih cestah omejena na 16 km/h. Za primerjavo: ko je Jamajčan Usain Bolt postavil svetovni rekord v teku na 100 metrov, je razdaljo pretekel s povprečno hitrostjo 37,58 km/h!

Ker so po eni strani avtomobili vse bolj varni, po drugi pa vse zmogljivejši, se krešejo mnenja, ali najvišjo hitrost povečati ali celo zmanjšati. Dejansko tragične nesreče ozaveščajo vse večji del javnosti, da so omejitve koristne in bi jih kazalo še zaostriti, a lobiji proizvajalcev, ki vedo, da je močnejši avto moč prodati za več denarja in pa neodgovorni zakonodajalci, ki želijo biti všečni določenim slojem, razmišljanju javnosti ne sledijo. Mi ponavljamo, hitrost ne ubija, neprilagojena pač.