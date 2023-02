Krimovke, ki so na 14 tekmah zabeležile šest zmag in osem porazov, so tako kot francoske in nemške predstavnice osvojile 12 točk. V tem primeru pravila tekmovanja določajo, da se gledajo medsebojni obračuni. Ljubljančanke so na teh dvobojih osvojile šest točk in tako končujejo pred Brestom in Bietigheimom.

Rokometašice Bukarešte so po tem porazu osvojile drugo mesto z 22 točkami. S točko več je prvi norveški Kristiansand.

Varovanke trenerja Dragana Adžića so današnjo tekmo odprle suvereno in dolgo vodile. Deset minut pred iztekom prvega polčasa so Romunke prvič na tekmi izenačile na 8:8. Štiri minute pred odmorov pa tudi prvič povedle (12:11).

A v nadaljevanju se krimovke niso predale in po šestih minutah drugega dela izid spet izenačile ter minuto zatem povedle. Romunke so se enkrat uspele vrniti, drugič pa jim to do konca dvoboja ni več uspelo.