O zmagovalki je odločalo zadnje streljanje. Nemka Herrmann-Wick je imela lepo prednost po zmagi v sprintu, posebej po drugem streljanju, ko je morala Švedinja Hana Öberg, druga s petkove tekme, kar dvakrat v kazenski krog. A tudi Nemka je grešila.

To je izkoristila vodilna v svetovnem pokalu Francozinja Simon, ki je prva tri streljanja kljub gosti megli opravila brez napake, pridobila devet mest in šla v predzadnji krog s sekundo in pol prednosti pred Nemko.

Francozinja se je na zadnjem strelskem postanku odločila za veliko tveganje, ob hitrem streljanju sicer zgrešila en strel, Nemka pa poleg nje kar dva in razlika za zadnji krog je znašala 28 sekund. Nemki se je celo približala Norvežanka Olsbu Roeiseland, ki je po skupaj treh strelskih napakah zaostajala vsega osem sekund.

Francozinja je v zadnjem krogu še pridobivala na prednosti in si zagotovila prvo posamično kolajno na prvenstvih, 25.000 gledalcev v areni v Oberhofu pa je bilo vseeno navdušeno nad srebrom Herrmann-Wick. Kolajne pa je bila vesela tudi Norvežanka, saj je po težavah z zdravjem tekmovalno sezono začela šele po novem letu na Pokljuki.

Polona Klemenčič, osma po sprintu, v resnici pa po odpovedi obolele Italijanke Lise Vittozzi celo sedma, na strelišču ni obdržala potrebne zbranosti za presenečenje. Začela je z enim kazenskim krogom, nadaljevala z dvema, dodala še enega in predstavo z ničlo nekoliko popravila na zadnjem streljanju ter se borila za dvajseterico. Na koncu je bila 22.

Druga Slovenka, Anamarija Lampič, je sploh prvič v karieri na najvišji ravni nastopila v zasledovanju. Kar sedem zgrešenih strelov je bilo preveč, da bi Lampič, ki zaradi bolezni ni popolnoma pripravljena, v smučini lahko pridobila odločilno prednost za preboj na vidnejša mesta. Tekmo je končala kot 51.