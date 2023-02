Že v soboto je bilo vreme v Oberhofu spet takšno kot običajno, megleno in vetrovno, kar na svetovnem prvenstvu ni motilo norveških biatloncev, ki so imeli med prvih šest kar pet svojih predstavnikov. Na prvih dveh mestih sta bila brata Boe. Mlajši Johannes Thingnes je v letošnji sezoni dobil vseh pet sprintov za svetovni pokal, starejši Tarjei pa je bil drugi že v začetku leta na Pokljuki. Norveško prevlado je s tretjim mestom dopolnil Sturla Holm Laegreid. Johannes Thingnes Boe je svojo prevlado potrdil tudi na nedeljski zasledovalni tekmi, ki jo je končal brez zgrešenega strela. Eno mesto je pridobil Laegreid, z enajstega pa se je na tretje prebil Šved Sebastian Samuelsson.

Pohvale si zaslužijo vsi trije slovenski biatlonci, ki so se uvrstili na zasledovalno tekmo. Na 26. mestu jo je končal Toni Vidmar, ki je bil v sprintu 43., Lovro Planko je bil po 33. mestu v sprintu v zasledovalni tekmi 29., med trideseterico pa se je uvrstil še Alex Cisar, in to po šele 54. mestu v sprintu. Edini, ki je ostal brez tekme, je bil Jakov Fak, ki je sprint končal na 63. mestu. »Kljub neizmerni želji po tekmovanju, smo se po mojem mnenju prezgodaj odločili za nastop na tako visoki ravni. Po gripi je bilo premalo dni, da bi prišel k sebi,« je po dveh zgrešenih strelih dejal najbolj izkušeni slovenski biatlonec.

V prvi nedeljski zasledovalni tekmi so v slovenskem taboru veliko pričakovali od Polone Klemenčič, ki se je na progo podala kot osma. Leže je zgrešila tri strele, stoje še enega, kar je bilo na koncu dovolj za 22. mesto. »Na nastrelitvi ni bilo megle in vetra, potem pa se je po startu pojavila megla. V leže sploh nisem vedela, kam streljam,« je ob prihodu v cilj potožila 25-letna biatlonka iz Nemilj pri Kranju. Pričakovano je več težav s streljanjem imela Anamarija Lampič, ki je za las ulovila zasledovalno tekmo.

»Prvi cilj je, da me tekmovalke ne ujamejo za en krog,« je pred startom zasledovalne tekme dejala Anamarija Lampič, 58. v sprintu. Svoj osnovni cilj je izpolnila, leže je zgrešila dvakrat, obakrat na prvem streljanju, stoje še petkrat. »Še nikoli do zdaj nisem streljala v takšni megli, zadovoljna pa sem, da sem bila tekaško že boljša kot v sprintu,« pa je svoje končno 51. mesto komentirala Lampičeva.

Prvo mesto je osvojila vodilna v svetovnem pokalu Julie Simon, ki je bila v sprintu šele deseta. Svetovna prvakinja v sprintu, domačinka Denise Herrmann-Wick, je bila s štirimi zgrešenimi streli druga, z enim zgrešenim strelom manj se je iz četrtega do brona prebila Norvežanka Ingrid Landmark Tandrevold. Danes bo v Oberhofu prost dan, v torek bo na sporedu moška posamična tekma na 20 km.