Neidentificirani leteči predmet so se sestrelili nad Jukonom na severozahodu Kanade ob meji z Aljasko, je v soboto na Twitterju potrdil Trudeau. Kot je zapisal, je v zvezi z zadevo govoril z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom, sestrelitev pa je na koncu odredil sam. »Kanadske sile bodo zdaj poiskale in analizirale razbitine predmeta,« je še tvitnil.

Neidentificirani predmet so sicer po besedah kanadske obrambne ministrice Anite Anand prestregli v soboto ob 15.41 po lokalnem času na višini približno 12 kilometrov. Opisala ga je kot »majhnega« in »cilindričnega«, več podrobnosti pa zaenkrat ni znanih. O izvoru predmeta ministrica ni želela ugibati, saj da je za to še prezgodaj.

Gre sicer za že tretji predmet, ki so ga ZDA sestrelile v vsega tednu dni. V petek je namreč ameriško vojaško letalo tipa F-22 z neba nad Aljasko sestrelilo neznan predmet, velik približno kot osebni avtomobil, ki je letel na višini 13.000 metrov in ogrožal civilni zračni promet.

Za zdaj še ni jasno, za kakšne vrste predmet točno je šlo, tudi njegov izvor ostaja neznan. So pa piloti ugotovili, da je bil objekt cilindrične oblike in ni imel pilota ali nadzorne opreme, ki bi jo lahko opazili.

V soboto pred tem je ameriško bojno letalo nad Atlantskim oceanom v bližini kraja Myrtle Beach v Južni Karolini sestrelilo ogromen kitajski balon. Po navedbah Washingtona je šlo za vohunski balon, opremljen za zaznavanje in zbiranje obveščevalnih signalov, medtem ko Peking vztraja, da je šlo za civilni balon za meteorološke raziskave, ki je nenamerno vstopil v ameriški zračni prostor.