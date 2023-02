Moštvo iz mesta angelov je namreč upokojilo dres s št. 23 dolgoletnega kapetana Browna. Ta je pred dvorano Crypto.com ob Waynu Gretzkyju in Lucu Robitaillu dobil tudi svoj kip.

Brown je za kralje odigral 1296 tekem in dosegel 712 točk, skupaj s Kopitarjem, Jonathanom Quickom ter Drewom Doughtyjem pa je tvoril jedro šampionske ekipe, ki je v zrak dvignila Stanleyjev pokal v letih 2012 in 2014. Na krilih obeh proslav so kralji silovito odprli dvoboj in pingvinom iz Pittsburgha niso pustili dihati. Nadigrali so jih v vseh elementih igre.

Že po dveh minutah in pol je zadel Jaret Anderson-Dolan, dobri dve minuti pred koncem prvega dela pa je bil natančen še Alex Iaffalo.

V drugi tretjini je na sceno stopila naveza Kopitar-Adrian Kempe. Slovenski as je namreč odločilno podal pri vseh treh zadetkih Kempeja v 22., 26. in 35. minuti ter še 17. sezono, odkar igra v NHL, zabeležil najmanj 30 podaj.

V zadnji tretjini je bil Kempe uspešen še četrtič, kralji pa so po 11 dneh premora prekinili niz dveh zaporednih porazov. Kopitar je drugič zapovrstjo tekmo sklenil s tremi točkami, skupaj mu je to uspelo četrtič v sezoni, v kateri je zbral 16 golov in 30 podaj na 54 tekmah. Na skupno 1264 tekmah pa je doslej dosegel 381 golov in 732 podaj za skupno 1113 točk, kar ga na večni lestvici lige uvršča na 64. mesto, pri kraljih pa na tretje.

Na preostalih tekmah je šele osmi poraz po rednem delu vpisalo vodilno moštvo Boston Bruins. Ti so na domačem ledu izgubili proti Washington Capitals z 1:2. Za moštvo iz prestolnice sta zadela Nicklas Bäckström in Garnet Hathaway, poraz je ublažil Nick Foligno.

Boston vseeno prepričljivo vodi na lestvici, pred Carolina Hurricanes, ki ima sedem točk manj. Tudi orkani so ponoči izgubili, in sicer proti New York Rangers z 2:6. Pri slednjih je ob peti zaporedni zmagi blestel predvsem Artemi Panarin s štirimi goli in podajo.

»Prvič v življenju sem dosegel štiri gole. Če bi znal razložiti, kako mi je to uspelo, bi vam razložil. Očitno sem nekaj čutil v zraku, vendar sem ponavadi, ko je bilo tako, dosegel nič točk,« je po tekmi slikovito razlagal 31-letni Rus. Ta v karieri dosega v povprečju več kot točko na srečanje.

Še boljše povprečje ima Connor McDavid. Ta je ob zmagi svojih Edmonton Oilers proti Ottawa Senators s 6:3 dosegel gol in dve podaji.

V tej sezoni ima na kontu že 97 točk. Še na 15. tekmi zapovrstjo je dosegel vsaj točko, s čimer je ob Waynu Gretzkyju postal drugi hokejist v zgodovini NHL, ki je v več sezonah vsaj dvakrat dosegel niz 15 tekem z vsaj točko.

V natrpani noči dvobojev je Calgary ugnal Buffalo s 7:2, Detroit s 5:2 Vancouver, Tampa Bay pa s 3:1 Dallas. Montreal in Nashville sta slavila po podaljšku. Prvi so bili boljši od NY Islanders s 4:3, drugi pa od Philadelphie z 2:1.

Prvak Colorado je s 5:3 opravil s Florido, Columbus je v gosteh presenetil Toronto s 4:3, Winnipeg pa je doma s 4:1 zanesljivo premagal Chicago. Po podaljšku je St. Louis ugnal Arizono s 6:5, medtem ko je Minnesota po kazenskih strelih strla New Jersey. Na lestvici zahodne konference je na vrhu Dallas (70 točk), tesno pa sledijo Winnipeg (67), Vegas (66), Edmonton (65), Los Angeles (65) in Seattle (63). Pobira se tudi Colorado (60). Na vzhodu Bostonu (83) in Carolini (76) sledijo New Jersey (73), Toronto (72), Tampa Bay (70) in NY Rangers (70).