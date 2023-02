»Kljub stalnemu pritisku sovražnika še naprej nadzorujemo Bahmut in sprejemamo ukrepe za stabilizacijo frontne črte v okolici tega mesta,« je Zalužni povedal v današnjem telefonskem pogovoru z načelnikom štaba združenih poveljstev ameriških oboroženih sil, generalom Markom Milleyjem.

Zalužni je dejal, da so razmere v regiji Doneck v vzhodni Ukrajini zelo napete in da Rusija na tem območju izvaja do 50 napadov na dan.

Po njegovih besedah intenzivni boji potekajo tudi v okolici mest Vugledar in Marijinka. »Na nekaterih odsekih fronte nam je uspelo ponovno zavzeti prej izgubljene položaje in se tam utrditi,« je povedal ukrajinski vrhovni poveljnik. Zalužni je dejal še, da se je Milleyju zahvalil za podporo Washingtona in pohvalil ameriškega generala za razumevanje ukrajinskih potreb v boju proti Rusiji. Dodal je, da ukrajinske sile potrebujejo dodatne zaloge orožja in streliva.