Osrednji del prireditve je bil namenjen letošnjim prejemnicam in prejemnikom Bloudkovih priznanj in njihovim portretom. Na podelitvi so prejemnike Bloudkovih priznanj nagovorili predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han in predsednik Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj Viktor Grošelj.

Minister Matjaž Han je v nagovoru izpostavil vrhunske rezultate slovenskih športnic in športnikov: »Po številu športnih uspehov na velikost države spadamo v sam vrh. Slovenija ima namreč 19 zlatih, 26 srebrnih in 31 bronastih olimpijskih medalj.« Poudaril je pomen športa z vidika narodnega ponosa: »Šport nas povezuje od otroštva pa vse do jeseni našega življenja. Ni važno, ali smo na igrišču, smučišču, na tribuni ali pred TV zasloni. Šport je razlog, zakaj vsi skupaj s ponosom zapojemo Zdravljico in visoko dvignemo slovenske zastave.«

Poleg tega je izpostavil, da bo ena izmed nalog ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport krepitev sinergij med vsemi tremi področji. Zavzel pa se je tudi za vzpostavitev stabilnega vira financiranja za razvoj slovenskega športa in športne infrastrukture. »Slovenija je izjemna športna destinacija in dežela vrhunskih športnikov, ki ima kakovostno ponudbo športa in športnih produktov, ter predstavlja magnet za obisk tujih gostov. Dokazujemo se tudi z organizacijo mednarodnih športnih dogodkov na najvišji ravni, je dejal minister in govor strnil z besedami: »Čas je, da športu vrnemo, kar šport že ves čas daje državi in nam, Slovenkam in Slovencem. S svojim delom in odnosom si bom prizadeval, da športu vrnemo veljavo, ki mu gre. Bloudkove nagrade so zagotovo kamenček v mozaiku tega priznanja, ki ga lahko damo slovenskim športnikom.« Ob tem je čestital vsem nagrajencem in se jim zahvalil za dosežke in krepitev nacionalne športne zavesti in ker vedno znova ponesejo ime Slovenije v svet.

Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj ima častno nalogo podeljevanja najvišjih državnih priznanj Republike Slovenije na področju športa, in sicer za prispevek k razvoju športa, za športni dosežek in za življenjsko delo v športu. Odbor v skladu z likom in delom inženirja Stanka Bloudka predstavlja najvišje etične in moralne standarde, kot tudi integriteto v športu in je trden branik vrednot.

Od osamosvojitve Slovenije dalje imamo že osmi Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj v sestavi Viktor Grošelj, (predsednik), Mateja Svet (podpredsednica) mag. Drago Balent, dr. Maja Dolenc, Andrea Kovacs, mag. Beno Lapajne, Jože Okoren, dr. Janez Vodičar in Jože Zidar.

Bloudkove NAGRADE:

1. Gloria KOTNIK za vrhunski mednarodni športni dosežek

2. Žan KRANJEC za vrhunski mednarodni športni dosežek

3. Tim MASTNAK za vrhunski mednarodni športni dosežek

4. Smučarski skoki, moška ekipa (Peter Prevc, Timi Zajc, Cene Prevc, Lovro Kos) za vrhunski mednarodni športni dosežek

Bloudkove PLAKETE:

1. Kristjan ČEH za pomemben tekmovalni dosežek v športu

2. Janez HUDEJ za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa

3. Boštjan MAČEK in Jasmina MAČEK za pomemben tekmovalni dosežek v športu

4. Maja POVŠNAR za pomemben tekmovalni dosežek v športu

5. Branko RECEK za življenjsko delo v športu

6. Vladimir SITAR za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa

7. Janez SLAVIČ za življenjsko delo v športu

8. Branko TERGLAV za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa

9. Toni VODIŠEK za pomemben tekmovalni dosežek v športu

10. Alojz RADELJ za življenjsko delo v športu