Potres z magnitudo 7,8, ki je v ponedeljek prizadel jugovzhod Turčije in severozahod Sirije, je bil najmočnejši in najbolj smrtonosen na tem območju od potresa v Turčiji leta 1939, ko je umrlo 33.000 ljudi. Po podatkih uradnikov in zdravnikov je v Turčiji doslej umrlo 20.665 ljudi, v Siriji pa 3553. Skupno število potrjenih žrtev trenutno znaša 24.218, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hud mraz na prizadetih območjih še vedno ovira prizadevanja reševalcev in povečuje trpljenje milijonov ljudi. Po potresu, zaradi katerega je samo v Siriji brez strehe nad glavo ostalo do 5,3 milijona ljudi, v obeh državah pomoč potrebuje najmanj 870.000 ljudi, so opozorili Združeni narodi.

Urad ZN za pravice je v petek pozval vse akterje na prizadetem območju, kjer med drugim delujejo tudi kurdski borci in sirski uporniki, naj omogočijo dostop konvojem s humanitarno pomočjo.

Na severozahodu Sirije, ki je pod nadzorom upornikov, je približno štiri milijone ljudi odvisnih od humanitarne pomoči, vendar z območij pod vladnim nadzorom že tri tedne ni bilo nobene dostave. Turčija je sporočila, da si prizadeva za odprtje dveh novih koridorjev v dele Sirije, ki so pod nadzorom upornikov.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je Varnostni svet ZN pozval, naj odobri odprtje novih čezmejnih točk za humanitarno pomoč med Turčijo in Sirijo, navaja AFP. Svet se bo sestal, da bi razpravljal o Siriji, najverjetneje v začetku prihodnjega tedna.

Pet dni žalosti in tesnobe se med prebivalci prizadetih območij počasi stopnjuje tudi v jezo zaradi slabe kakovosti stavb, pomankljivega upoštevanja varnostnih pravil pri gradnji in odziva turške vlade na nesrečo. Po trenutnih podatkih naj bi bilo v potresu uničenih ali resno poškodovanih 12.141 stavb.