V zadnjem trimesečju lanskega leta je Magna, ki je prek avstrijske družbe Magna Steyr z lakirnico v Hočah prisotna tudi v Sloveniji, po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA ustvarila 9,6 milijarde dolarjev prihodkov oziroma pet odstotkov več kot v enakem obdobju leto prej. Čisti dobiček pa se je s 464 milijonov dolarjev zmanjšal na 95 milijonov dolarjev.

Kot so pojasnili v družbi, so poslovanje otežili višji stroški, močan dolar in prekinjeno poslovanje v Rusiji zaradi invazije te države na Ukrajino.

Graška Magna Steyr je k prihodkom koncerna lani prispevala 5,2 milijarde dolarjev, potem ko je leto prej 6,1 milijarde dolarjev. Letos naj bi prihodki dosegli med 4,9 in 5,2 milijarde dolarjev, leta 2025 pa med štiri in 4,5 milijarde dolarjev.