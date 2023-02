Biden naj bi se na Poljskem srečal še z voditelji deveterice iz Bukarešte (B9), skupine držav na vzhodnem krilu zveze Nato, s čimer bo izrazil podporo ZDA varnosti vseh držav zavezništva. Med obiskom je predviden tudi Bidnov govor, ki bo ob obletnici ruske agresije posvečen tej temi.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre je povedala, da naj bi Biden ob obisku na Poljskem poudaril, kako so ZDA združile svet v podpori Ukrajini, ki brani svojo svobodo in demokracijo, in kako se bo ta podpora nadaljevala, dokler bo to potrebno.

Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost ZDA John Kirby je na vprašanje o morebitnem hitrem obisku Ukrajine odgovoril, da glede tega nima nobenih podatkov. Biden je že v četrtek novinarjem povedal, da obstaja možnost, da bo na obletnico ruskega napada na Ukrajino odpotoval na Poljsko.

Predsednik ZDA je Poljsko obiskal že marca lani. Takrat je dejal, da ruski predsednik Vladimir Putin ne more ostati na oblasti, kar je povzročilo dodatno razburjenje ob že tako napetih razmerah v svetu, ker so si nekateri to razlagali kot uradno politiko ZDA za spremembo režima v Moskvi. Biden je kasneje zanikal, da je govoril o spremembi režima.

Biden je sicer v začetku tedna v intervjuju za ameriško javno televizijo PBS dejal, da je Putin Ukrajino že izgubil.