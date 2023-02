Dallas (31-26) je zabeležil tretjo zaporedno zmago ter peto na zadnjih šestih tekmah in se še nekoliko približal tretjeuvrščeni ekipi Sacramenta (31-24). Pred obema so na zahodu še Denver Nuggets (38-18) in Memphis Grizzlies (34-21).

Brez Luke Dončića, ki se bo po zadnjih podatkih vrnil v noči z danes na nedeljo prav tako proti Sacramentu, so košarkarji iz Teksasa večji del razlike napravili v prvi četrtini z delnim izidom 23:4. Po prvih 12 minutah so vodili za 20 točk, to prednost pa v večji meri zadržali do zadnje četrtine.

V njej se je domače moštvo nekoliko približalo, a nikoli dovolj, da bi bila zmaga varovancev trenerja Jasona Kidda ogrožena.

V vrstah Dallasa nihče ni posebej izstopal, je pa vnovič prvi strelec postal Kyrie Irving. Ta je 25 točkam dodal še deset asistenc. Josh Green je dodal 17 točk, 15 pa Tim Hardaway ml. Sedem igralcev Mavericks je sicer preseglo mejo desetih točk.

»Igramo hitro in krožimo z žogo. Resnično gre za nesebično košarko in to mi predstavlja veliko veselje,« je po tekmi dejal Josh Green, ki je soigralcem podelil še sedem asistenc. Kidd je bil še bolj jedrnat: »Zasluge gredo predvsem povezanosti in razumevanju vlog v ekipi.«

Pri Sacramentu je izstopal De'Aaron Fox s 33 točkami. Domantas Sabonis je 18 točkam dodal 11 skokov in sedem podaj.

Fox je sicer poleg Pascala Siakama (Toronto) in Anthonyja Edwards (Minnesota) del trojice, ki bo zamenjala poškodovane zvezdnike Stephena Curryja (Golden State), Kevina Duranta (Phoenix) in Ziona Williamsona (New Orleans) na tekmi vseh zvezd lige NBA prihodnji konec tedna v Salt Lake Cityju.

Phoenix ohranja stik z Dallasom

Na preostalih tekmah so Phoenix Suns (31-27) po zmagi s 117:104 proti Indiana Pacers (25-32) ohranili stik z Dallasom na zahodu. Vodilno moštvo lige Boston Celtics (40-16) je na vzhodu prvo prišlo do 40 zmag v sezoni, potem ko je s 127:116 premagalo Charlotte Hornets (15-42). Jayson Tatum se je izkazal z 41 točkami, Derrick White (10 podaj) jih je dodal 33.

Memphis je po zaslugi 32 točk Jaja Moranta s 128:107 premagal Minnesota Timberwolves (30-29), Miami Heat (31-25) so bili s 97:95 tesno boljši od Houston Rockets (13-43). Miami je imel za zadnji napad vsega 0,7 sekunde, a je po zmedi v obrambi Jimmy Butler prišel do »alley-oopa« za zmago po rednem delu.

Cleveland Cavaliers (36-22) so bili s 118:107 boljši od New Orleans Pelicans (29-28), medtem ko so košarkarji Philadelphia 76ers (35-19) ohranili tretje mesto na vzhodu po zmagi nad New York Knicks s 119:108. Joel Embiid je dal 35 točk ob 11 skokih.

Oklahoma City Thunder (27-28) so s 138:129 premagali Portland Trail Blazers (27-29). Shai Gilgeous-Alexander je za Oklahomo dosegel 44 točk, Damian Lillard pa za poražence 38. Toronto Raptors (26-31) ni pomagalo niti 35 točk Siakama ob porazu s 116:122 proti Utah Jazz (28-29).

Na zadnjem srečanju večera so Milwaukee Bucks (39-17) v gosteh s 119:106 ugnali Los Angeles Clippers (31-28) in ostajajo tesno za petami Bostonu. Giannis Antetokounmpo je dosegel 35 točk, pri Clippers pa ni igral Kawhi Leonard.