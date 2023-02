Kritika: Avtoportret brezkompromisnega samotarja

Eden najbolj prepoznavnih obrazov punk rock scene 80. in 90. let Henry Rollins, ki je v torek nastopil v razprodani dvorani Kina Šiške, bo prihodnji teden dopolnil 62 let. Še vedno je v formi ameriškega marinca in redno nastopa, le da je že pred časom glasbo zamenjal za govorne »spoken word« nastope, ki so mešanica pripovedovanja zgodb, družbene kritike in stand-upa. Prva samostojna spoken word albuma je izdal sredi 80. let, žanra pa se je posluževal že kot vokalist kalifornijske skupine Black Flag in kasneje v svojem Rollins Band. Vmes je napisal kopico knjig, med njimi dnevniške spomine Get in the Van s turnej z zasedbo Black Flag; te je izdal tudi kot avdio knjigo, za katero je leta 1995 prejel nagrado grammy.