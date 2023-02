Krediti v švicarskih frankih: “Prelomna” sodba ne spreminja sodne prakse

Na vrhovnem sodišču in v Združenju bank so zavrnili interpretacijo Združenja Frank, po kateri zadnja sodba vrhovnega sodišča vzpostavlja novo sodno prakso za vse preostale tožbe kreditojemalcev proti bankam. To, kot pravijo, ne drži. Za sodbo, ki se razlikuje od prejšnjih, je bilo namreč ključno, da se tudi dejansko stanje razlikuje od primerov, ki jih je doslej obravnavalo vrhovno sodišče.