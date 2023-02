V slovenski nogometni ligi, ki se začenja ta konec tedna, ni tovrstno barvitih ljudi. Pred koncem zimskega dela je klop Radomelj zapustil še Nermin Bašić, ki je vsaj po energiji in diskurzu nekoliko odstopal od zadržanega povprečja. Tekmovanje se bo začelo v Ljubljani s soočenjem Olimpije in Brava. Olimpiji se je uspelo prek zime ohraniti in se v pomlad podaja z idejo zadržati prednost pred zasledovalci. 13 točk pred drugim Koprom in 15 pred Mariborom, ki nemara edini lahko razmišlja, da jo lahko ulovi. A nemara lahko pričakujemo podobno nadaljevanje, kot je bil začetek tega prvenstva, torej poskus zmagovanja z nizkimi rezultati, na to idejo pa navaja tudi Bravo. Torej manj od 2,5 gola skupno za kvoto 1,82.

V drugi tekmi bo že tako in tako močno, a med zimo še okrepljeno Celje gostilo oslabljeno oziroma preformirano Muro. Ob privlačni 2,20 visoki kvoti na zmago domačinov pa velja poskusiti prav s tem, vabljiva je tudi stava na zmago z več kot golom razlike, za kar je na voljo že 4,10.

V prvi nedeljski tekmi Gorica gosti Radomlje, kar bo neposreden obračun za obstanek v ligi. Nekako v naravi Gorice je, da se zdi na začetkih tekmovanj obetavna. Radomlje, čeravno jih pestijo poškodbe, so na svojo klop pridobile Oliverja Bogatinova, trenerja, ki dokazano zna postaviti igro iz tega, kar ima na voljo. Radomlje bi lahko presenetile. Oba gol za kvoto 1,72.

Derbi se bo odigral v Kopru med gostitelji in Mariborom, ki bo moral nastopiti ambiciozno, kar prav tako navaja na idejo o večjem številu golov v obeh mrežah, kar v kombinaciji obeta pomnožek investicije z 2,05. Večje število golov je pričakovati tudi med preformiranimi Domžalami in lepo okrepljenim Taborom iz Sežane.