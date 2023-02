V prvi disciplini svetovnega prvenstva v biatlonu v Oberhofu, tekmi mešanih štafet, je bila Nemčija šele šesta, toda po zaslugi 34-letne Denise Hermann-Wick so se v domačem taboru včeraj že razveselili prve zlate kolajne na letošnjem tekmovanju. »Nastopiti pred domačimi navijači, zadeti vseh deset tarč in osvojiti zlato kolajn, preprosto nimam besed za to. To je noro,« nekdanja tekačica na smučeh, ki je med biatlonke prestopila leta 2016, ni skrivala navdušenja po svoji drugi zlati kolajni na svetovnih prvenstvih. Prvo je osvojila pred štirimi leti v Oestersundu na Švedskem v zasledovalni tekmi, lani pa je bila olimpijska prvakinja v najdaljši ženski preizkušnji. Vseh deset tarč sta podrli tudi starejša od sester Oeberg, 27-letna Hanna, ki jih v letošnji sezoni ni šlo vse po načrtih in Linn Persson, ki je bila v letošnji sezoni že na zmagovalnih stopničkah v sprintu.

Z natančnim streljanjem do izida kariere

»Tekaško sem se zelo mučila in vidi se, da nisem na takšni ravni, kot sem bila denimo v Anterselvi. Strelsko sem zelo zadovoljna s streljanjem leže, stoje pa bi bilo vse drugače, če bi bil vsaj en zgrešen strel manj. Kar je, je, sicer pa je vse popravila Polona Klemenčič in nadgradila moj nastop,« se je osmega mesta Polone Klemenčič veselila tudi Anamarija Lampič, ki je v streljanju leže podrla vseh pet tarč. Zalomilo se ji je v streljanju stoje, saj je v polno zadela le enkrat. Tudi njen tek ni bil na ravni letošnje sezone, zato je z zaostankom skoraj treh minut tekmo končala na 58. mestom in za las še ujela nedeljsko zasledovalno preizkušnjo.

Z bolezenskimi težavami se je soočala tudi Polona Klemenčič, a takoj po pokljuških tekmah za svetovni pokal. Tako je v Anterselvi nastopila le na tekmi štafet, Ruhpolding pa je celo izpustila, toda že v četrtkovi tekmi mešanih štafet je napovedala dobro tekaško pripravljenost. V četrtek je imela leže dve popravi, včeraj pa je bila na strelišču brezhibna, kar ji je ob 18. času teka prineslo končno osmo mesto. To je njena daleč najboljša uvrstitev, saj je bil doslej naj dosežek 17. mesto, ki ga je decembra lani v zasledovalni tekmi osvojila v Hochfilznu. »Popolna tekma. Res sem vesela ničle na strelišču in tudi tekaški časi so po vseh težavah, ki sem jih imela, dobri. Res sem vesela, da sem prišla v najboljšo deseterico in v tem trenutku sploh ne vem, kaj natančno govorim,« je bila po uspehu kariere vzhičena 25-letna biatlonka iz Nemilj pri Kranju. S tem je izenačila drugo najboljšo slovensko žensko uvrstitev na tekmah svetovnega prvenstva v sprintu. Prva je s šestim mestom še vedno Andreja Grašič, zdaj poročena Koblar, ki ji je tu uspelo v Anterselvi leta 1995. Prav tako v Anterselvi, le da dvanajst let pozneje je bila osma tudi Tadeja Brankovič in leta 2015 v Kontiolahtiju še Andreja Mali. Popolnoma se je nastop ponesrečil Živi Klemenčič, ki je bila 88. Že leže je zgrešila tri tarče, nato stoje še eno.

Ob Faku na startu še Cisar, Vidmar in Planko

Po včerajšnjem treningu je Ricco Gross, glavni trener slovenske biatlonske reprezentance, določil četverico, ki se bo v današnjem moškem sprintu podala v lov za čim boljše uvrstitev. Najboljšo v sprintih ima na svetovnih prvenstvih Jakov Fak, ki je bil pred desetimi leti v Novem Mestu na Češkem tretji. »Šele v petek sem opravil prvi pravi trening hitrosti. Nisem se še počutil najbolje, a upam, da je bil današnji trening dobra popotnica za danes. Proge tukaj so zelo zanimive in zahtevne, so vse počasnejše,« je dejal Jakov Fak, ki se bo na progo podal s številko enajst. Ob njem bodo slovenske barve zastopali še Alex Cisar (84), Toni Vidmar (108) in Lovro Planko (59).

»Jakov še ni najboljši, a po današnji regeneraciji mislim, da bo pripravljen za tekmo. Mlajši tekmovalci niso imeli težav in zanje si želim, da jim uspe najboljši nastop ter da izboljšajo svoje najboljše uvrstitve do zdaj,« pa je najbolj izkušenega slovenskega biatlonca včeraj dopolnil Ricco Gross. V današnjem moškem sprintu je le en kandidat za zlato kolajno, Norvežan Johannes Thingnes Boe, ki je v letošnji sezoni dobil vseh pet sprintov in se bo tudi kot prvi podal na progo.

