Medtem ko se napadi Putinovih raket in brezpilotnih letal na energetsko infrastrukturo Ukrajincev še stopnjujejo, menda že poteka ruska ofenziva. Po jesenskih mobilizacijah v Rusiji so zahodni analitiki sicer domnevali, da jo bo Putin sprožil šele 24. februarja, ob obletnici začetka vojne. »Zelo huda ofenziva poteka na območju Bahmuta in Vuhledarja,« je v nedeljo dejal eden od ukrajinskih vojakov za francosko televizijo LCI. »Gre za odločilno bitko. Situacija je težka, res težka.«

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je v četrtek govoril o uspehih. V resnici ruska vojska vsak dan morda za nekaj sto metrov potisne ukrajinsko proti zahodu. Zdi se, da Rusi ta čas niso sposobni izpeljati preboja in večjega prodora, na primer do Dnepra. Več komentatorjev zato trdi, da (še) ne gre za ofenzivo. Možno pa je, da se bo ruski pritisk v vzhodni Ukrajini še stopnjeval. A že zdaj rusko počasno napredovanje po poročanju britanskih obveščevalcev zahteva številna življenja ruskih vojakov.

Plačanci iz Wagnerja in drugi ruski vojaki so skoraj povsem obkolili porušeni Bahmut, za katerega potekajo ostri boji že od poletja. Ukrajinski generalštab že nekaj dni v nasprotju s strategijo predsednika Volodimirja Zelenskega zahteva umik iz mesta. Ukrajinski generali namreč nočejo izgubiti preveč svojih vojakov, medtem ko čakajo na tanke leopard II, s katerimi nameravajo začeti svojo ofenzivo, morda proti Azovskemu morju.

Sedemdeset kilometrov južno od Bahmuta ruska vojska, sicer s hudimi izgubami, napreduje na območju mesteca Vuhledar. Prav tako se bliža mestecu Liman, 60 kilometrov severno od Bahmuta, ki je pomembno železniško križišče. Rusi so Liman že zasedli za krajši čas leta 2014, potem spet maja 2022, štiri mesece pozneje pa so ga Ukrajinci spet osvobodili.

Po ocenah ameriškega vojaškega analitika Michaela Kofmana ima Rusija danes v Ukrajini dvakrat več vojakov kot oktobra, ko jih naj bi imela 125.000. Po trditvah novega ukrajinskega obrambnega ministra Kirila Budanova naj bi jih bilo celo 326.000. Razporejeni so predvsem na vzhodni fronti, ki se razpira 200 kilometrih. »Okoli sto tisoč mobilizirancev je Putin takoj uporabil za to, da je zapolnil vrzeli, ki so nastale po porazih ruske vojske, preostale je poslal na večmesečno urjenje,« je za televizijo LCI dejal francoski general Jean-Paul Perruche, nekdanji vodja vojaškega štaba EU. Dejal je tudi, da se Putinu mudi uporabiti te mobilizirane vojake. »Jasno je namreč, da se bodo Ukrajinci v naslednjih mesecih okrepili z zahodno pomočjo. Zdaj ima Putin torej še možnost, da osvoji nekaj ozemlja.«

Menda hoče Putin pred 24. februarjem, ko bo moral nekaj pokazati, v celoti zavzeti regijo Doneck. Po mnenju britanskega vojaškega analitika Franka Ledwidga pa je osvojitev Bahmuta in Vuhledarja največ, kar lahko doseže: »Ruska vojska lahko napreduje le tako počasi kot doslej.« Torej za nekaj sto metrov na dan.