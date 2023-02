»Očitno danes ničesar ne moreš narediti tako, da bo vsem prav. Če bi Reese objel, bi mi takoj očitali, da imam z njo afero. Če se malce odstranim in poleg nje stojim z rokami v žepih, mi tega seveda ne bodo pripisali, bodo pa začeli govoriti, da se ne marava. Neverjetno. Resnica pa je, da sva z Reese zelo dobra prijatelja in sva si zelo blizu,« je vse skupaj komentiral Ashton Kutcher, čigar »odsotnost« (sam je ob tem dodal, da se resnično ne mara fotografirati toliko časa) je opazila tudi njegova žena Mila Kunis. »Da, celo žena me je poklicala in nama z Reese poslala sporočilo, da bi morala biti vsaj videti tako, kot da se imava rada,« je še povedal Kutcher. Reese Witherspoon in Mila Kunis sta sicer prav tako prijateljici, ki se poznata že dlje časa.