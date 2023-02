V zameno kupec dobi mobilnika z zaslonom AMOLED in diagonalo 16,9 centimetra (6,67 palca) ter 120-herčnim (Hz) osveževanjem slike. Mobilnika imata ločljivost zaslona 2400×1080 oziroma gostoto 395 pik na palec (ppi). Dražja različica podpira še HDR10+.

Dražji telefon poganja dve leti star procesor snapdragon 778g višjega srednjega razreda, cenejšega pa za razred nižji, a letošnji procesor snapdragon 695. Obe napravi imata v osnovni različici 6 GB delovnega spomina in 128 GB prostora za shranjevanje ter opcijo 8 GB delovnega spomina in 256 GB prostora. Poco x5 pro ima glavno kamero z ločljivostjo 108 milijonov pik (MP), poco x5 pa z 48 MP. Oba imata še ultraširokokotno kamero z 8 MP in bližinsko oziroma makro kamero z 2 MP. Pro ima tudi prednjo kamero s 16 MP, medtem ko ima ta pri poco x5 ločljivost 13 MP.

Oba telefona imata baterijo s kapaciteto 5000 miliamperskih ur (mAh). Poco x5 5G podpira hitro 33-vatno žično polnjenje, medtem ko poco x5 pro 5G podpira ekspresno 67-vatno žično polnjenje. Mobilnika premoreta tudi nekaj odpornosti na vodo in prah, in sicer po standardu IP53. Prah napravama ne bi smel škoditi, pri vodi pa zaščita velja zgolj za curke pod 60-stopinjskim kotom.