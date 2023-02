Microsoft je v bing vgradil naprednejšo različico chatGPT, ki naj bi zmogla odgovarjati tudi na vprašanja o tekočih dogodkih, ne le o dogodkih do leta 2021, kar zmore splošno dostopen chatGPT. Kako dobro se novi bing obnese, je težko reči, saj je Microsoft za zdaj zadržan glede tega, kdo se lahko z novimi storitvami igra. Obstaja namreč čakalna lista, na katero se je treba prijaviti in upati, da se kmalu znajdeš med izbranci. Microsoft je storitev vgradil tudi v posodobljeno različico svojega spletnega brskalnika edge. Tudi ta bi znal z novo storilnostjo postati resen konkurent Googlu. Novi edge bo namreč med brskanjem omogočal vnašanje odkritih podatkov v zavihek z umetno inteligenco. To lahko uporabnik med brskanjem prosi, naj analizira zapisane podatke ali ustvari kakšno vsebino na podlagi le-teh. Med izpostavljenimi scenariji je primerjava različnih izdelkov, med katerimi se ne morete odločiti. Prav bi prišlo tudi programerjem, ki želijo nasvet, in še marsikomu drugemu.

Križem rok ne sedi niti Google. Na Microsoftov izziv so odgovorili s predstavitvijo svoje lastne pogovorne umetne inteligence, ki so jo poimenovali bard. Žal je slednji že ob prvi predstavitvi pokazal glavne slabosti pogovorne umetne inteligence. Napačno je namreč odgovoril, da je teleskop James Webb zajel prvo fotografijo planeta izven našega osončja. To ni res. Podvig je že leta 2004 uspel »zelo velikemu teleskopu« VLT. Delnice Googla so po predstavitvi padle za 7 odstotkov, pripetljaj pa je svarilo uporabnikom, naj podatke vseeno preverijo pri zanesljivih virih.