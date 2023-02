Med kroženjem po parterju je gledalcu, ki ga je očitno fotografiral in snemal, vzel mobilni telefon, ga vrgel na tla in si prislužil celo aplavz. Trifunović je kasneje komentiral, da je vsaj petkrat skoraj zgrešil besedilo in da je tudi razmišljal, da bi prekinil nastop. A se je dan kasneje, po nastopu v Zagrebu, občinstvu zahvalil za »najbolj fantastično izkušnjo, ki jo je doživel na odru«, še pišejo mediji. Predstavo Vlak Zvezdara teatra iz Beograda sta ljubiteljem gledališča na Reki predstavila svet srbske nacionalne manjšine Primorsko-goranske županije in srbsko kulturno društvo Prosvjeta. Vlak je interpretiran kot filozofska drama o dveh moških, ki se srečata na železniški postaji. Po medsebojnem spoznavanju se pogovarjata o smislu in nesmislu, možnostih in željah, razočaranju in upanju ter vprašanju, zakaj živimo. »To ni gledališka predstava. To je nekaj, s čimer se bomo soočali vsi do konca življenja, vlak brez sprevodnika, katerega začetek, konec in vmesne točke so neznani,« je o predstavi dejal Trifunović.