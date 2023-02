Jelena Rozga je zadnje mesece živela precej stresno, saj se je pripravljala na koncert v zagrebški Areni, konec decembra pa je na odru pustila dušo in srce. »Kar nekaj časa je trajalo, da so se vsi vtisi polegli. Najprej popolna evforija, nato olajšanje, da je šlo vse po načrtih. Zahvala gre najboljši ekipi na svetu, ki si zasluži ta uspeh tako kot jaz. Imam srečo, da sploh imam priložnost nastopati pred takšnim občinstvom, ki z menoj ubrano prepeva besedila mojih pesmi. Težko opišem vse te občutke, vem le, da si želim, da čim dlje ostanejo v meni,« je povedala. Da se pevka že leta spopada s težavami s ščitnico, je dobro znano, izdala pa je tudi, da njeno zdravstveno stanje ni najboljše. »Ne bom lagala, ni najboljše in najboljše me bodo razumeli tisti, ki se spopadajo z isto težavo. Ampak ne bom se pritoževala, človek se vsega navadi, tudi takšnih tegob. Redno se pregledujem, poskušam upoštevati vse nasvete zdravnikov in, kot pravijo, bog ne daj večjega zla,« je povedala.

Zadnji koncert, ki bi se moral zgoditi v areni Spaladium, je bil zaradi zaprtja prostora odpovedan. »Iščemo prostor. Prepričana sem, da bodo moji Splitčani letos uživali. S tem se ukvarjamo z vso ekipo,« je med drugim pojasnila Jelena Rozga. »Tonči že malo muzicira, dela. Nikamor se nam ne bo mudilo, dokler ne bo tako, da bomo vsi zadovoljni. Pravzaprav potrebujem dobro pesem, ni pomembno, ali je hitra ali počasna,« je dejala Jelena Rozga.