»Madonna ima nov obraz!«, »Kaj se je zgodilo z Madonno?«, »Ste prepričani, da je to Madonna?«. Tako so se glasili bolj prijazni komentarji, medtem ko so šli drugi še precej dlje. »Tole, kar gledamo, je videti kot slaba posnemovalka Madonne. Pa saj si je povsem razmesarila obraz,« se je glasil eden izmed njih, medtem ko je bil drugi že čez mejo dobrega okusa: »Madonna je za svoja leta videti dobro, a le če je 2700 let star vampir, ki se prehranjuje z živimi dojenčki.« Madonna, ki ima sicer precej trdo kožo in je vajena vsakršnih komentarjev, ob vsem skupaj ni ostala tiho. »Namesto da bi se ljudje osredotočili na to, kar sem povedala v svojem govoru, je vse, o čemer se govori, fotografija mojega obraza, ki jo je s posebno lečo, ki bi iznakazila obraz vsakogar, naredil poklicni fotograf. Znova sem ujeta v predsodke o staranju in sovraštvo, ki prežema svet, v katerem živimo. Svet, ki noče slaviti žensk, ki so dopolnile 45 let, in čuti potrebo, da jih kaznuje, če bodo še naprej imele močno voljo, če bodo delavne in pustolovske. Nikdar se nisem opravičila za nobeno od svojih ustvarjalnih odločitev, niti za svoj videz ali oblačenje – in zagotovo tudi zdaj tega ne bom začela. Dobesedno ponižali so me,« je zapisala na instagramu.