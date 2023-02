Nikaragva: 200 političnih zapornikov poslanih v ZDA

Več kot 200 zaprtih članov opozicije v Nikaragvi, med njimi tudi nekdanji kandidat na predsedniških volitvah Felix Maradiaga, je bilo v četrtek izpuščenih iz zapora in izgnanih v ZDA, kar je nekoliko presenetljiva poteza vse bolj avtoritarnega predsednika te srednjeameriške države Daniela Ortege​. Iz Washingtona so sporočili, da je bila izpustitev izvedena enostransko in brez kakršnih koli obljub v zameno za izpustitev zapornikov. ZDA so proti režimu Daniela Ortege že pred časom uvedle obsežne sankcije. Nikaragvi zadnjih 16 let vlada nekdanji revolucionar, ki je v 70. letih prejšnjega stoletja pomagal strmoglaviti desničarsko diktaturo v državi. Ortega je prvič postal predsednik v 80. letih med krvavo državljansko vojno, v kateri se je boril proti upornikom Contras, ki so jih podpirale ZDA. cr