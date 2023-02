»Italija danes obeležuje dan spomina in se poklanja mučencem fojb in tistim, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove samo zato, ker so bili Italijani,« je dejala premierka Giorgia Meloni. Predsednik države Sergio Mattarella je dejal, da se »nihče ne sme bati resnice«. Zunanji minister Antonio Tajani pa je rekel: »V prihodnost glejte brez zamer, a tudi brez pozabe.« Tajani je pred štirimi leti na Bazovici dvignil prah z izjavo »naj živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija«. Takrat je bil predsednik evropskega parlamenta. Prvič sta se proslave v Rimu udeležila predsednika krovnih organizacij slovenske manjšine v Italiji Ksenija Dobrila in Walter Bandelj, saj ju je tja prvič povabil Mattarella. Dejala sta, da nista presenečena, saj da je vabilo nadaljevanje korakov v smeri sožitja, ki sta jih v zadnjih letih storila Mattarella in bivši slovenski predsednik Borut Pahor. Obeleževanje dneva spomina so v Italiji z zakonom določili leta 2004.