Uvodna tekma spomladanskega dela državnega prvenstva bo ljubljanski derbi med Olimpijo in Bravom. Olimpija se je pripravljala v Turčiji (odlične razmere) in Medulinu na Hrvaškem (mrzlo vreme z burjo in slaba igrišča), zadnji teden v Ljubljani pa je zaradi mrzlega vremena morala prilagoditi vadbo. »Pripravljeni smo. Imeli smo dovolj časa za pripravo, saj je bil tekmovalni premor zelo dolg. Ekipa je še boljša, kot je bila lani na zadnji tekmi s Taborom. Napredovali smo na vseh področjih, igralci dobro razumejo, kaj morajo narediti, da bodo pri tekmecih izzvali napako,« je povedal trener Olimpije Albert Riera, ki je prvič od začetka priprav stopil pred medije. Pohvalil je telesno pripravljenost igralcev, za katero skrbi poseben strokovnjak, in dokaz njegovega dobrega dela je, da nimajo težav s poškodbami.

Olimpija spomladi z 20 igralci in 3 vratarji

Olimpijo so pozimi okrepili trije igralci iz hrvaških klubov, napadalec Admir Bistrić, ofenzivni vezist Ivan Posavec in defenzivni vezist Anel Krdžalić, v BiH pa sta odšla Almedin Ziljkić (Sarajevo) in Ivan Lagundžić (Borac Banjaluka). »Z vsemi tremi igralci sem zadovoljen. Prinesli so kakovost, hitro se učijo in razumejo, kakšen je naš sistem igre. Z igralsko zasedbo sem zelo zadovoljen in je z 20 igralci ter tremi vratarji idealna. Ekipa je veliko boljša, kot je bila poleti. Želimo biti superiorni in imeti kontrolo na tekmah,« je pojasnjeval Riera.

Olimpija v spomladanski del sezone vstopa s 13 točkami prednosti pred zasledovalci. »V nogometu se hitro lahko vse spremeni. Pomemben je le ta trenutek. Zanima nas zgolj Bravo in osvojitev treh točk, saj je dober začetek pomemben za samozavest in zaupanje v naše delo. O derbiju z Mariborom še ne razmišljamo, je pa to tekma, ki tako kot ljubljanski derbi prinaša tri točke,« je bil po tradiciji zgovoren Riera. Na zadnjem medsebojnem dvoboju v Šiški je Bravo premagal Olimpijo s 6:1. »To je dokaz, kaj se lahko zgodi v nogometu. Tudi če bi z istim tekmecem, na istem igrišču in z istimi igralci igrali še sto tekem, se takšen izid ne bi nikoli več ponovil. Prepričan sem, da bo današnja tekma povsem drugačna,« je pred mestnim derbijem izpostavil Riera.

Nukić prepričan, da bo znova stari Mustafa

Igralci komaj čakajo začetek tekmovanja. »Vzdušje v slačilnici je super. Dobro smo trenirali, pripravljeni smo in veselimo se ljubljanskega derbija. Upam, da bomo na tej tekmi bolj pametni in zreli, kot smo bili jeseni v Šiški,« je o utripu v slačilnici poročal namestnik kapetana Mustafa Nukić, ki je v Olimpijo prišel prav iz Brava. Nukić bo tudi spomladi vodja Olimpijinega napada in upa, da bo bolj učinkovit, kot je bil v finišu jesenskega dela. »V poldrugem letu v Olimpiji le dva meseca nisem bil v formi, medtem ko sem bil v preostalih mesecih med boljšimi igralci in sem prispeval gole ter asistence. Najbolj pomembno je, da ostaneš miren, ko si na vrhu in na dnu, da verjameš vase in trdo delaš, da se čim hitreje dvigneš iz krize. V karieri sem se naučil tega, da je treba nekaterim stvarem pustiti, da gredo svojo pot. Tako pridejo tudi goli. Prepričan sem, da bom spomladanski del začel bolje in bom znova stari Mustafa,« meni 32-letni Nukić, ki bo imel konkurenco za mesto v napadu v Bistriću. »Takrat, ko meni ne bo šlo, bo šlo njemu in obratno. Vseskozi sem si želel, da klub pripelje napadalca, saj v preteklosti nisem igral na položaju klasične devetke. Trenutno me trener vidi na tem mestu, jaz pa se trudim po najboljših močeh,« je bil zgovoren Nukić.

Zelo previden je bil pri odgovoru na vprašanje o veliki prednosti pred tekmeci. »Lepo je imeti prednost 13 točk, a nismo naredili še ničesar. Stalno poslušam, da je Olimpija blizu naslova, vendar do konca je še 16 tekem. Upam, da bomo nadaljevali v tem ritmu in se zavedali, da še zdaleč ni nič narejenega. Le z nadaljevanjem dobrih jesenskih predstav lahko uresničimo svoje želje, da postanemo prvaki,« je končal ljubljenec Olimpijinih navijačev.

*** 4 tiskovne predstavnike je v letošnji sezoni že zamenjala Olimpija.