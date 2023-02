In da smo v vojni, govori celo naša zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je sicer sredi dosedanjega poteka mandata na očitek, da v zvezi z vojno v Ukrajini, ki je izziv vseh izzivov od drugega svetovnega konflikta dalje, ni videti kaj drugega od tega, kar je počela Janševa vlada oziroma njen predhodnik, spomnila na dve bistveni razliki: »Janša je zagovarjal čimprejšnji sprejem Ukrajine v zvezo Nato in uvedbo 'no-fly zone' nad to državo, s čimer bi resno tvegali neposredni spopad z Rusijo in jedrsko vojno. Mi temu nasprotujemo.« Res je, a bilo je le vprašanje časa, ko bi se temu scenariju vendarle približali. Moskva daje vedeti, da pošiljanje leopardov in abramsov Zelenskemu pomeni vse večje vpletanje Nata in EU v ta spopad ter da zavoljo te odločitve mirovna pogajanja postajajo nesmiselna. Naš premier pa nove pošiljke glasno pozdravlja. Beremo o možnih, če ne že kar verjetnih dostavah raket dolgega dosega in bojnih letal, celo o estonski pobudi, da bi OZN dovolila Ukrajini uporabo s konvencijami »prepovedanega orožja«. Kak glas proti? Ga ni slišati. S čim bomo vojaško Ukrajini lahko še pomagali, če vse to ne bo dovolj? Ali bomo, kot je neki Natov general rekel, morali intervenirati kar z lastnimi silami? In Slovenija? Zraven bomo, kot smo pri vsem, kar odločita ZDA in Bruselj.

Pri vsej tej godlji mi je nasmeh priklicala še vest izpred nekaj dni o aretaciji ruskega para v Ljubljani z argentinskim potnim listom, ki bi naj vohunil seveda za domovino. Naj mi obveščevalci Sove ne zamerijo, verjamem v njihovo profesionalnost in ne dvomim, da so obstajali utemeljeni indici ter mednarodni dogovori za ta poseg, toda vprašal sem se, kaj pri nas hranimo tako tajnega in pomembnega, česar Rusija ne bi vedela, da bi nam pošiljala speče agente? In to ob vseh tehnologijah opazovanja, odkrivanja in obveščanja, ki jih je človeški um razvil v zadnjih desetletjih. Delovala naj bi v nasprotju z našimi nacionalnimi interesi, je dejal v Odmevih Andrej Benedejčič, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, zadolžen za nacionalno in mednarodno varnost, ki se je držal hudo resno, ni pa pojasnil, kaj sta konkretno počela in zagrešila. Dodal je le, da nas najbolj ogrožajo vohunska dejavnost in kibernetski napadi, pri čemer sem se spet vprašal, ali ni prav kibernetika tista tehnologija in metodologija, ki omogoča vohunjenje brez Mate Hari ali Jamesov Bondov? Vsekakor je zanimivo, da v 31 letih samostojnosti nismo poročali o teh rečeh, a če smo res tako zanimivi za tuje tajne službe, ne verjamem, da delujejo pri nas le ruski obveščevalci. Da bi kdaj kakega ameriškega ujeli?

Aurelio Juri, Koper