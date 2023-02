Nad poplavljanje Sore spet z betonom?

Del lokalnega prebivalstva in stroke nasprotuje načrtovani protipoplavni ureditvi Poljanske Sore. Prepričani so, da so trenutno predvidene rešitve zastarele in okolju škodljive, ter namesto njih zahtevajo na naravi temelječe rešitve, kakršne zasleduje tudi EU.