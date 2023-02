Soodločanje

Izobraževanje v Sloveniji, pa verjetno ne le v Sloveniji, ima eno samo veliko pomanjkljivost. Tam neki strokovnjaki na svojih področjih so naredili kurikul za šole in vrtce, s katerim učiteljem postavljajo učni načrt, pri tem pa nikoli, ampak res nikoli, za mnenje ne vprašajo staršev majhnih in krhkih rožic, ki nato iz te šolske vaze pijejo vse tisto »znanje« in gensko kombinacijo staršev nepopravljivo spreminjajo. V nekaj, kar ni le genska kombinacija dveh različnih deenkajev.