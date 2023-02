V gimnastiki transspolnost ni problem, v atletiki je

Za zgodnje primere spoznavanja s transseksualnostjo v naših krajih je poskrbel rock'n'roll, začenši z Little Richardom, nemara prvim, ki je globalno nastopal z umetnimi trepalnicami, in Jayne County, ameriške punk pevke s pesmimi, kot so Man enough to be a woman. Countyjeva se ni podvrgla operaciji in spremenila moškega spolnega organa v ženskega, je pa deklarirana ženska. Gibala se je znotraj alternativnih in sprejemanju drugačnosti pregovorno naklonjenih newyorških krogov, okoli Andyja Warhola in Velvet Underground, v karieri pa doživela vse, od streljanja nanjo, fizičnega nasilja do številnih primerov bežanja za življenje. Obenem gre za gospo, ki je s stojalom za mikrofon poškodovala kitarista spremljevalne zasedbe, potem ko si je ta na odru drznil blekniti homofobno izjavo.