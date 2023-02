Strangers in the Night

Nemški skladatelj, dirigent, orkestrski vodja in multiinštrumentalist Bert Kaempfert (1923–1980) je znan po nekaj izjemnih inštrumentalnih skladbah in vsaj dve med njimi sta dobili v različnih izvedbah z besedili serijo predelav. Njegova najbolj znana skladba je Beddy Bye, ki jo je napisal za ameriško komedijo A Man Could Get Killed (1966). Melodijo naj bi mu prodal Ivo Robić, ki se je z njo oziroma s popevko Ta ljetna noć neuspešno poskušal uvrstiti na Splitski festival. Prenovljeno popevko je Kaempfert najprej ponudil grški zvezdnici Melini Mercouri, a se je izkazalo, da bodo srce parajoči stihi, ki sta jih napisala Charles Singleton in Eddie Snyder, lepše zveneli z moškim vokalom. Zapel jo je Frank Sinatra in očitno se niso zmotili – gre za eno najuspešnejših popevkarskih balad v zgodovini, za evergrin, z velike plošče Strangers in the Night, ki so ga samo na mali plošči prodali v več kot dveh milijonih izvodov. Leta 1966 je bila prva na vseh lestvicah sveta. Zanimivo, Ivo Robić je po uspehu Franka Sinatre posnel »svojo« popevko še enkrat in nastala je Stranci u noči, ki naj bi jo Robić prodal v 300.000 izvodih.

Speak Softly, Love

Eden najpomembnejših delov filma Boter je glasba Nina Rote, in čeprav se je izkazalo, da jo je že pred tem uporabil v starejših italijanskih filmih in zaradi tega ni dobil oskarja, je mediteranska melodija dobila milijone privržencev. Mala plošča z naslovom Love Theme from The Godfather je izšla kot film leta 1972, mesec dni po premieri filma pa je bila na trgu tudi plošča Andyja Williamsa z besedilom Larryja Kusika: Speak Softly, Love. Posneli so še nekaj verzij, tudi v drugih jezikih, a je na lestvicah največ dosegla Williamsova.

Where do I begin (Love Story)

Ena najbolj priljubljenih filmskih glasbenih podlag je glasba francoskega skladatelja Francisa Laija za film Ljubezenska zgodba –​ Theme from the Love Story. Lai je dobil oskarja za glasbo, filmska glasba na plošči se je dobro prodajala. Spretni producenti pa so načrtovali tudi različico z besedilom. Napisal ga je Carl Sigman, zapel pa mojster za priredbe in dopolnitve popevk Andy Williams. Še nekaj je bilo zelo uspešnih verzij glasbe iz filma. Inštrumentalna v izvedbi Henryja Mancinija, z besedilom pa sta bila uspešna tudi Tony Bennett in Shirley Bassey.

Smile

Charlie Chaplin je bil znan po tem, da si je za svoje filme sposojal melodije in jih potem predelal. Leta 1936 je posnel film Moderni časi z inštrumentalno podlago, ki je zelo spominjala na glasbo iz opere Tosca Giacoma Puccinija. Šele leta 1954 sta besedilo pristavila John Turner in Geoffrey Parsons. Smile je zapel Nat King Cole in prišel na vse svetovne lestvice. V devetdesetih jo je posnel Michael Jackson, a je na lestvice prišla šele po njegovi smrti. Smile je evergrin, ki so ga peli Tony Bennett, Judy Garland, Eric Clapton, Barbra Streisand, Lady Gaga ...

Could It Be Magic

Chopinov preludij v c-molu, Opus 28, številka 20 je osnova za skladbo, ki jo je leta 1971 ob pomoči besedila Adrienne Anderson posnel Barry Manilow z ansamblom Featherbed. A pravega uspeha ni bilo. Šele leta 1975 je v solo poskusu Manilow osvojil lestvice (šesto mesto v ZDA). Popevka je postala evegrin. Tudi zaradi dihajoče erotične verzije, ki jo je istega leta na lestvice poslala disko diva Donna Summer. Izredno uspešna je bila tudi verzija, ki jo je posnela mladinska pop skupina Take That leta 1992, prispeli so do tretjega mesta na Otoku.

Spanish Eyes

Leta 1965 je Bert Kaempfert s svojim orkestrom posnel in izdal veliko uspešnico Moon Over Naples, skladba je z leti postala velika uspešnica, tudi zaradi popevk, ki so jih z različnimi besedili posneli na glasbo nemškega skladatelja. Manj uspešna je bila Moon Over Naples, ki jo je še istega leta zapel Sergio Franchi, a je skladba eksplodirala, ko sta še eno besedilo napisala Charles Singleton in Eddie Snyder. Spanish Eyes je leta 1966 v verziji Ala Martina osvojila vse lestvice sveta. V svojem repertoarju so jo imeli vsi, tudi Elvis in Bing Crosby.

Music To Watch Girls By

Leta 1966 je Bob Crewe s svojo skupino posnel malo ploščo z inštrumentalno glasbo z naslovom Music To Watch Girls By. Glasba, ki jo je napisal Sid Ramin, je bila tudi podlaga za sumljivo seksistično reklamo za dietno pepsikolo, na lestvicah pa se je leta 1967 solidno gibala, prišla je do 15. mesta v ZDA. In potem jo je posnel Andy Williams, na besedilo Tonyja Velone, na lestvicah v ZDA se ni dobro znašla, bolje ji je šlo v Evropi. Če je inštrumentalni original ponujal podlago za pepsi, so Williamsovo verzijo leta 1999 uporabili za predstavitev avtov znamke Fiat.

Eternally

Limelight oziroma Odrske luči je eden najboljših filmov iz velike zakladnice angleškega režiserja Charlieja Chaplina, film, za katerega je dobil celo oskarja za glasbo. Ne leta 1952, ker so ga sumili komunizma, ampak leta 1973, po ponovni premieri. V filmu je inštrumentalna tema, ki jo je zložil Chaplin: The Terry Theme, ki sta jo z besedilom opremila Geoffrey Parsons in John Turner. V popevkarski verziji so Eternally zapeli Jimmy Young, Vic Damone, Petula Clark, Bing Crosby, Sarah Vaughan, Roger Whittaker, Engelbert Humperdinck in mnogi drugi.

Games That Lovers Play

Skladbo Eine ganze Nacht je popularni nemški skladatelj in dirigent James Last (1929–2015) napisal leta 1966. Menda sta pesem že v studiu slišala skladatelj Billy May in v tistem času eden najbolj popularnih in najlepših pevcev Eddie Fisher. Last in njegov orkester s skladbo nista prišla visoko na lestvice, kar za verzije s tekstom Eddieja Snyderja in Larryja Kusika težko rečemo. Eddie Fisher, Wayne Newton, Mantovani, Nelson Riddle, Donald Peers, Connie Francis … so bili na lestvicah zelo visoko. Popevko je posnelo več kot 100 pevcev.

Take Five

Skladatelj in pianist Dave Brubeck (1920–2012) je s svojim kvartetom posnel prvi jazz album v zgodovini, ki so ga samo v ZDA prodali v več kot milijon izvodih. Največja uspešnica s tega albuma Time Out (1959), melodična Take Five, je postala standard tudi v krogih, ki so poslušali manj zahtevno muziko. Vsaj malo tudi zaradi izredno zanimive in natančno zapete verzije vokalistke Carmen McRae iz leta 1961. Pomagali so kar člani skupine Brubeck, Gene Wright in Joe Morello. Besedilo pa je napisala Brubeckova žena Lola, s katero sta bila poročena kar 70 let.