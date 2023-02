Poštno ravnateljstvo in slovenski jezik.

Z ozirom na našo tozadevno notico dne 29. t. m. se nam je ponudila danes prilika, da si ogledamo nekatere poštne tiskovine na lastne oči. Prepričali smo se, da so sestavljene v dovršeni slovenščini, dasi je poštno ravnateljstvo dobilo iz Belgrada vzorce v srbskem jeziku, deloma v latinici, deloma v cirilici, da jih natisne takšne, kakršni so. Ravnateljstvo pa jih je prevedlo po lastni pobudi v pravilni slovenski jezik. Tudi službene okrožnice so pravilno slovenske. Pričakujemo, da vsi uradi v Sloveniji svoje razglase in tiskovine odslej sestavljajo v pravilnem slovenskem jeziku in da enkrat za vselej izgine »jugoslavenska« žlobudra iz uradnih objav. (…)

Slovenec, 30. avgusta 1924

Za slovensko šolo

Vest, da je prosvetni minister dr. Korošec ukinil Pribičevičevo naredbo, po kateri se uvajajo na hrvatskih šolah pretežno v srbskem duhu pisane učne knjige in imajo zapostavljati hrvatske, ni našla veselega odmeva samo v Zagrebu, marveč tudi v Ljubljani. Krivica, prizadejana slovenskemu in hrvatskemu narodu na prosvetnem polju, je kričala do neba in nima primere v novejši zgodovini. Prosvetni minister je dal obema narodoma, slovenskemu in hrvatskemu, zadoščenje za žalitve, ki jima jih je namenil Svetozar Pribičević.

Vsak narod ima – zlasti pa, če živi v svoji državi – naravno pravico, zahtevati, da prosvetni činitelji ne žalijo narodnega čuta in narodnih idealov. Pri nas smo pa doživeli, da se je liberalna učiteljska organizacija postavila v bojno fronto proti lastnemu slovenskemu narodu, da je opustila vsako obzirnost do slovenskih svetinj: slovenskega jezika in katoliškega verskega čuvstvovanja. UJU se je obnašala tako samozavestno, kakor da lahko proti volji ogromne večine slovenskega ljudstva dela z mladino, karkoli ji drago. V Učiteljski tiskarni so se tiskale knjige, pisane v izrazito protislovenskem duhu. Naša mladina se pred očmi celokupnega slovenskega naroda vzgaja v takem duhu, da bi morala – ako bi se to še nadaljevalo – v par letih popolnoma zatajiti svojo pripadnost h slovenskemu narodu, se odpovedati slovenskemu jeziku in slovenski miselnosti. (…)

Slovenec, 30. avgusta 1924

Naravna pravica

Zadnje časa smo precej brali o zahtevi, ki je povsem razumljiva, da morajo namreč tudi cariniki v Sloveniji obvladati slovenski jezik. V člankih o tem vprašanju pa me moti šibko, da ne rečem boječe utemeljevanje omenjene zahteve. Kot vzrok zanjo se namreč poudarjajo zamejski Slovenci, ki prihajajo k nam, pa niso vešči srbohrvaščine. Iz tega bi sledilo, da se na Slovence v lastni republiki ni treba glede tega posebno ozirati, češ saj srbohrvaščino bolj ali manj obvladajo.

V Delu z dne 10. avgusta pa sem bral celo predlog bralca, naj bi dajali neslovenskim carinikom v naši republiki za znanje slovenščine posebno nagrado! Čeprav je imel ta predlog gotovo dober namen, ga je treba po mojem mišljenju odločno zavrniti. Saj bi pomenilo kaj takega težko diskriminacijo slovenskega jezika in hudo žalitev vseh Slovencev. Vprašajmo se, kdaj je še bil kak Slovenec nagrajen za obvladanje srbohrvaščine. (…)

Povejmo torej brez ovinkov: da ima slovenski jezik v SR Sloveniji veljavo državnega jezika, ni nobena koncesija slovenskemu ljudstvu, ampak njegova naravna pravica.

Svobodna Slovenija (Buenos Aires), 8. septembra 1966

Iskanje »skupnih interesov«

»Pospešeno spajanje vseh jezikov v enoten jugoslovanski jezik je partijska linija, kateri se moraš tudi ti brezpogojno podrediti.« Te besede vsebuje izjava, ki jo je svoj čas moral sprejeti na vednost Božo Prevoršek in ki je sedaj našla pot v širšo javnost v pismu, ki ga je napisal ta slovenski rojak, sedaj živeč na Švedskem.

Božo Prevoršek je dolgo časa po vojni delal v okviru Turistične zveze Jugoslavije, pa bil tudi v zveznem ministrstvu za trgovino in preskrbo. V prej omenjenem pismu, (objavljenem pred dnevi v Katoliškem glasu iz Gorice) razgali vse svoje grenke izkušnje, ki jih je kot Slovenec moral pretrpeti zaradi svoje narodnosti in zato, ker se ni hotel odpovedati svojemu materinemu jeziku. (…)

Le srbohrvaški napisi na raznih slovenskih izdelkih, pa tudi izdelkih, ki se iz drugih republik uvažajo v Slovenijo; neznanje slovenščine s strani številnih »jugoslovanskih« funkcionarjev v Sloveniji; isto neznanje pri večini zveznih organov; isto ali še hujše neznanje v diplomatskih predstavništvih, kjer o slovenščini sploh nočejo ničesar vedeti ... (…)

Svobodna Slovenija, 16. avgusta 1973

