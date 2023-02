Sodne muke

Nedavno objavljena fotografija skesane četice obtoženih balkanskih bojevnikov, ki je sedela v več vrstah kot v vagonu ali na letalu, po vsej verjetnosti ni zbudila veliko pozornosti bralcev. Redkokdo je prepoznal, da sedijo v dvorani v podolgovatem krilu nad vhodom tiste velike hale s kupolo na Gospodarskem razstavišču. Tam namreč gostuje in deluje del okrožnega sodišča za kazenske obravnave. Prav tako se bodo redki bralci spomnili, kako je pred leti obdolženec med obravnavo vstal in pobegnil iz sodne dvorane ter za sabo zaklenil vrata, da ga navzoči sodnica, tožilka in policisti niso mogli ujeti. Tudi takrat po mojem mnenju nihče ni pomislil, kaj naj bilo s tem narobe, če okrajno sodišče deluje na stanovanjskem dvorišču v prostorih nekdanje delavske menze Triglav.