Dnevnik srbskega vojaka ubitega v Breznu pod Krenom v Kočevskem rogu

Po pretečenih 78 letih od izvedbe povojnih množičnih pobojev še vedno ni zgodovinskega, kaj šele družbenega konsenza o obsodbi teh dejanj. Sicer se delamo, da smo na neki način to vprašanje zaprli, v resnici pa še vedno tli. Sočasno z odkrivanjem grobišč sta se v družbi povečevali ideološka napetost in delitev, ki sta pobite ljudi v grobiščih uporabljali za ponovno utemeljevanje ene ali druge »zgodovinske resnice«. Pobiti ljudje so za eno ali drugo prevladujočo slovensko politično opcijo vedno bolj postajali le ideološko orožje, vidik človečnosti oziroma svetost življenja pa se je ob govorjenju o pobitih ljudeh brez kakršnega koli družbeno sprejemljivega ugotavljanja njihove krivde za kakršno koli zlo, ki je bilo storjeno v vojni, povsem razblinila.