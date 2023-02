Nekaj pomislekov o smotrnosti delitve ministrstva za okolje in prostor

V državah z dosledno izpeljano delitvijo med zakonodajno in izvršno oblastjo je način organizacije izvršne oblasti oziroma vlade in njenih organov (ministrstev, agencij …) v njeni lastni pristojnosti. To preprosto pomeni, da o številu in razdelitvi pristojnosti po ministrstvih odloča vlada sama, pač glede na cilje in prioritete, ki jih želi uresničiti. Slovenija je ena redkih držav, v katerih parlament odloča o številu in pristojnostih ministrstev, še celo več, o tem so se bili na nedavnem referendumu prisiljeni izrekati vsi volilci v državi, kar je seveda svojevrsten absurd.