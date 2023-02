Po 21 dneh glasovanja za 21 evropskih destinacij je štajerska prestolnica z več kot 68.600 zbranimi glasovi prehitela mesta, kot so Dunaj, London, Koebenhavn in Praga, med kulinaričnimi destinacijami pa Rim, Porto in Pariz, so izpostavili v zavodu.

Na spletnih straneh European Best Destinations je bilo skupno oddanih 686.000 glasov iz 178 držav. 48 odstotkov glasov je prispelo iz Evrope, 52 odstotkov pa z drugih celin. Za Maribor so v največji meri glasovali v Združenem kraljestvu (28 odstotkov glasov), ZDA (13 odstotkov), Nemčiji (11 odstotkov), Avstriji (devet odstotkov), Franciji (šest odstotkov) in Italiji (5,4 odstotka).

Kot so poudarili v zavodu, razglasitvi rezultatov sledi intenzivna mednarodna promocija sodelujočih destinacij, ki vključuje tudi medije, kot so Forbes, Conde Nast Traveller, National Geographic, Corriere Viaggi, Yahoo in Geo. »Potencialni doseg platforme European Best Destinations je prek 400 milijonov popotnikov in predstavnikov zainteresirane javnosti z ocenjeno marketinško vrednostjo več kot 1,6 milijona evrov,« so zapisali.

Arsenovič: Znova smo pokazali, da se lahko kosamo s prestolnicami

Mariborski zavod za turizem je v času glasovanja izvajal digitalno kampanjo z naslovom Vote for Maribor oziroma v prevodu Glasuj za Maribor, v kateri so med drugim izpostavili Maribor kot evropsko prestolnico kulture, skrbnika najstarejše trte ter odlično kulinarično destinacijo in destinacijo za dejavnosti na prostem. Kot je ob razglasitvi rezultatov poudaril mariborski župan Saša Arsenovič, je uspeh posledica razvoja celotne regije in povezanosti vseh ključnih partnerjev. »Znova smo pokazali, da se lahko kosamo s prestolnicami,« je dodal.

Direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Struc pa je poudaril, da so z uvrstitvijo med tri najboljše evropske destinacije letošnjega leta dosegli glavni cilj, to je širši evropski in svetovni javnosti predstaviti Maribor kot odlično turistično destinacijo. Turistične ponudnike je pozval, naj naziv čim bolje izkoristijo.

Lani je naziv najboljše destinacije v Evropi osvojila Ljubljana, kar je mestu po navedbah Turizma Ljubljana prineslo izjemno promocijo v vrednosti več kot deset milijonov evrov. Novica o razglasitvi je po njihovih navedbah dosegla več kot 420 milijonov ljudi, ocenjena vrednost takšne promocije pa je več kot deset milijonov evrov in ima dolgoročne učinke.