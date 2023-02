Šestinštiridesetletni Kostomarov je bil hospitaliziran 10. januarja zaradi slabosti in bolečin v prsih. Zdravniki so mu diagnosticiral sepso in pljučnico, zato so ga na intenzivnem oddelku priključili na respirator.

Kostomarov je ostal brez enega stopala, na drugi nogi pa so morali zdravniki odrezati del pete in prste. Po poročanju Izvestije je njegovo stanje še naprej resno.

Kostomarov, rojen v Moskvi, je začel drsati pri devetih letih, poleg naslova olimpijskega prvaka pa je s Tatjano Navko osvojil še dva naslova svetovnega prvaka in tri na evropskih prvenstvih.