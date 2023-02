V slovenski vrsti je z odlično predstavo presenetila Polona Klemenčič. Na obeh strelskih nastopih je bila brezhibna, za zmagovalko Herrmann-Wick pa je zaostala 58,1 sekunde za končno osmo mesto. S tem je prišla do najboljše posamične uvrstitve v karieri. V tej sezoni svetovnega pokala je bila namreč najboljša na 17. mestu v Hochfilznu na zasledovalni tekmi. Tudi za nedeljsko zasledovalno preizkušnjo na SP v Oberhofu pa bo imela po današnjem nastopu lepo izhodišče.

Slabše je šlo na strelišču Anamariji Lampič, ki je startala kot druga. Potem ko je na prvem streljanju leže zadela vseh pet strelov in bila v igri za najvišja mesta, je stoje zgrešila štirikrat. Že tako pa po daljši bolezni ni bila med najhitrejšimi v smučini. Na koncu je za zmagovalko zaostala 2:46,5 minute, zasedla 58. mesto in se za las uvrstila na zasledovalno tekmo najboljše šestdeseterice.

Tretja Slovenka na startu, Živa Klemenčič se na koncu po štirih kazenskih krogih ni uvrstila na zasledovalno tekmo. Bila je 88. z zaostankom 4:27,2 minute.

Nemka je v zadnjem krogu tekla bolje od Švedinje

Boj za zmago se je vnel med Hanno Öberg in Denise Herrmann-Wick. Švedinja je imela po drugem strelskem nastopu še prednost slabih desetih sekund, a je Nemka v zadnjem krogu tekla bolje in se s prednostjo 2,2 sekunde veselila druge zlate kolajne na svetovnih prvenstvih, skupno pa sedme. Za Nemčijo je bila to deveta zlata kolajna na sprintih v ženski konkurenci, s čimer se je na vrhu v tej disciplini izenačila z Norveško. Skupno so Nemke s štafetnimi nastopi vred slavile že 32-krat.

Za Öbergovo je bila to osma kolajna na SP, od tega tretja srebrna. Tri kolajne je osvojila tudi na Pokljuki pred dvema letoma. Njena rojakinja Perssonova pa je po dveh kolajnah v štafetah tokrat prišla do prvega posamičnega odličja. Za zmagovalko je zaostala 26,2 sekunde.

Zasledovalna preizkušnja, ki se bo začela z današnjim izhodiščem, bo na sporedu v nedeljo ob 13.25. V soboto bo na vrsti moški sprint s štirimi Slovenci. To bodo Jakov Fak, Alex Cisar, Toni Vidmar in Lovro Planko.