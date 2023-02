Slovenija je na turnirju v Bolzanu, eni od stopnic v pripravah na majsko svetovno prvenstvo elitne skupine v Rigi, dosegla še drugo zmago. Potem ko je v četrtek v uvodu po podaljšku z 1:0 premagala gostitelje Italijane, je danes brez težav ugnala Južno Korejo, na koncu je bil izid 10:0, ter tako še drugič na turnirju ni prejela zadetka. V zadnji tekmi se bo v soboto zgodaj popoldne pomerile še z Madžarsko, slednja bo danes popoldne igrala z Italijo.

Slovenski selektor Matjaž Kopitar v Bolzanu lahko računa že na precej močnejšo zasedbo, kot je bila na podobnem turnirju lani na Madžarskem. Nekateri ključni igralci, predvsem v napadu, še manjkajo, a na vratarskih in obrambnih mestih je Slovenija že v skorajda polni postavi.

Potem ko je na prvi tekmi delo v vratih odlično opravil Gašper Krošelj, je danes priložnost dobil Luka Gračnar. Na tekmovanju je še Matija Pintarič, ki bo predvidoma branil na zadnji tekmi, saj Kopitar ponavadi na teh tekmovanjih ponudi priložnost vsem vratarjem.

Vse je bilo odločeno že po prvi tretjini

Danes je bilo praktično vse odločeno že v prvi tretjini. Še preden so se Korejci dobro zavedli, so že dobili prvi zadetek po le 17 sekundah, potem pa v tretji minuti še enega. Slovenci so bili zelo učinkoviti, predvsem pa so dobro izkoriščali napake tekmecev, ko niso dovolj hitro posredovali pred svojim golom. Sredi tretjine je tako na 3:0 povišal Tadej Čimžar, zadnja minuta pa je prinesla še dva slovenska gola, najprej je bil uspešen Rok Tičar, tik pred koncem še Rok Kapel.

Slovenci so v nadaljevanju malo spustili ritem. Priložnost je dobil tudi mlajši del slovenske vrste, predvsem Maks Perčič in Miha Beričič, Slovenci pa so skrbeli tudi za to, da bi Gračnar tekmo končal brez prejetega zadetka. V drugi tretjini je imel malenkost več dela, a ga Korejci niso premagali. Je pa za šesti gol na tekmi v 40. minuti poskrbel Kuralt.

Slovenija je kljub visoki prednosti v zadnjem delu še vedno iskala priložnosti za nove zadetke; sedmega je tako dosegel Jaka Šturm, osmega pa ob igralcu več Matic Podlipnik. Izbranci Kopitarja pa so se ustavili šele pri dvomestnem številu golov, korejskega vratarja sta za desetico ugnala še Čimžar in Ken Ograjenšek.

V soboto ob 13. uri se bodo Slovenci pomerili še z Madžarsko.