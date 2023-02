Kot so sporočili z Arsa, so visoke ravni delcev PM10 posledica povečanih izpustov zaradi ogrevanja in neugodnih vremenskih razmer. Med območji, kjer bo onesnaženost zraka nizka, pa navajajo Primorsko.

Poleg rednega spremljanja izmerjenih urnih vrednosti delcev PM10 oziroma indeksa kakovosti zunanjega zraka na Arsu svetujejo prilagoditev aktivnosti na prostem skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Slednji na svoji spletni strani navaja, da lahko onesnaženost zraka z delci pomembno vpliva na zdravje ljudi.

NIJZ svetuje, da ob povišanih koncentracijah delcev PM10 bivanje na prostem omejimo na čas, ko je onesnaženost zraka v dnevu najnižja, ter da v tem času ne izvajamo napornejših fizičnih aktivnosti. Svetujejo tudi, da v času, ko je onesnaženost zraka v dnevu najnižja, učinkovito prezračimo bivalne prostore, kroničnim pljučnim in srčnim bolnikom pa svetujejo redno jemanje predpisanih terapij, prav tako naj imajo pri roki zdravila za hitro lajšanje napadov oziroma poslabšanj.

Po napovedi Arsa bo danes popoldne pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od -13 do -6, ob morju okoli -3, najvišje dnevne od 4 do 8, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

V nedeljo bo sprva zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva se bo v zahodni polovici Slovenije zjasnilo. V ponedeljek pa bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti precej nizke oblačnosti, med drugim navaja Arso.