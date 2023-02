»Rusija bo marca prostovoljno zmanjšala proizvodnjo za 500.000 sodov na dan. To bo pomagalo obnoviti normalna tržna razmerja,« je po poročanju ruskih tiskovnih agencij dejal namestnik predsednika ruske vlade Aleksander Novak in dodal, da je Moskva odločitev sprejela enostransko. Rusija je članica razširjene skupine držav proizvajalk nafte (Opec+), ki so se že oktobra lani dogovorile, da bodo do konca letošnjega leta zmanjšale proizvodnjo za dva milijona sodov na dan.

V nedeljo je začela veljati cenovna kapica za naftne derivate, ki jih Rusija izvaža v tretje države. Dogovor o njej so najprej sprejele države članice EU, slednja pa se je nato uskladila še s skupino G7 in Avstralijo. Omejitev za derivate, dražje od surove nafte, je od nedelje postavljena pri 100 dolarjih na 159-litrski sod, za cenejše pa pri 45 dolarjih.

Že decembra je sicer začela veljati cenovna kapica za rusko surovo nafto, ki jo Rusija izvaža v tretje države. Članice EU so jo določile pri 60 dolarjih na 159-litrski sod, pri čemer so se prav tako uskladile s skupino G7 in nekaterimi drugimi partnericami. Rusija se je odzvala z odlokom o prepovedi prodaje nafte državam in podjetjem, ki upoštevajo cenovno kapico.

Novica o ruskem zmanjšanju proizvodnje je danes okrepila svetovne cene nafte. 159-litrski sod severnomorske nafte brent se je podražil za 2,3 odstotka na 86,48 dolarja, zahodnoteksaška nafta WTI pa se je podražila za 2,5 odstotka na 80,01 dolarja, navaja AFP. »Cene surove nafte so se na novico odzvale pozitivno, glede na to, da je bila ruska proizvodnja nafte doslej razmeroma odporna,« je za AFP dejal analitik švicarske banke UBS Giovanni Staunovo.