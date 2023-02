Svetlana in svet

Svetlana Makarovič se najbrž ponaša z najbolj strupenim jezikom v Sloveniji in v dolgem in plodovitem življenju ji je uspelo užaliti nešteto ljudi. Pravzaprav boste daleč naokoli težko našli človeka, ki zmerja in žali s takšnim užitkom, skorajda z naslado. Vsakdo, ki ji je kdaj stopil na pot, vam lahko to potrdi. A vendar je Svetlana, ki sem jo sam spoznal, neskončno mila, na trenutke celo malce plašna duša. Ja, vem, kdo bo takoj pomislil, da je kot kača, ki se boječe umika, ko pa jo stisnete v kot, boleče piči, sam pa bi raje rekel, da je pretirano občutljiva in tudi ranjena duša. In Svetlana Makarovič je naša največja pesnica. In naša največja otroška pisateljica.