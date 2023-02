O nujnih spremembah v zdravstvu: Bo treba delat, bo treba delat, delat …!

Zadnjič sem nekje zapisal, da smo zdravstvo spremenili iz strokovnega v ideološki problem, potem ko smo nasproti javnega postavili zasebno, in hitro doživel nekaj poučevanja v javnosti. S tem zasukom so za vse vernike javnega zdravstva postali sovražnik številka ena tako imenovane zdravniške dvoživke pa prostovoljne zdravstvene zavarovalnice in koncesionarji. Ulica kriči, da bodo padli oni ali pa bo padla vlada.