Gospodar prstanov

Trenutek v ničemer ni bil zgodovinski. K Lakersom, na dnu lige in kilometre daleč od končnice, je v goste prišel šibek Oklahoma City Thunder, sosed s čisto spodnjega dela konference. Enajst sekund pred koncem tretje četrtine je ob vodstvu Thunderja 104:97 žogo dobil LeBron James, se s korakom nazaj odlepil od branilca Jaylina Williamsa in z metom iz skoka z vrha rakete vrgel v koš. Lep koš, a samo to: le še eden od skupno trinajst milijonov tristo tisoč košev v dotakratnih sedeminsedemdesetih letih lige NBA.