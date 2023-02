Kako minister Bešič Loredan uničuje zdravstvene domove

Povedal bom kar na začetku: želim osvetliti glavni vzrok, zakaj družinski zdravniki zapuščajo zdravstvene domove, pokazati na odgovorne in obsoditi poniglavo iskanje grešnih kozlov. Pokazal bom, da je glavni krivec država na centralni ravni, ker z nedorečeno zakonodajo, zanikovanjem problema in napačnimi ukrepi že vrsto let dopušča in občasno spodbuja odhode javnih družinskih zdravnikov med koncesionarje, ter država na občinski ravni, kjer je dvesto dvanajst županov podelilo brez kriterijev veliko število koncesij svojim znancem in političnim sopotnikom ter s tem uničevalo lastne zdravstvene domove ali pa domove drugih občin.