No, lahko bi rekli, da ni bil prav uspešen nogometaš. Potem pa se je nenadoma vse obrnilo kot v pravljici. Amat se je rodil na obrobju Barcelone, v kraju Canet de Mar, starši so Katalonci. Vedel je, da družina njegove matere izvira iz Indonezije, vendar temu ni namenjal posebne pozornosti, dokler ni odkril, da je njegova mama hči Indonezijke Nane, ki je živela na otoku Siau v Indoneziji. Otok meri približno 160 kvadratnih kilometrov, na njem pa živi 20.000 prebivalcev. Toda njegova babica ni bila kdor koli, ampak prava pravcata princesa tega otoka, ki je povrhu v lasti družine po mamini strani. Pa to še ni vse – princesin oče, torej Amatov praded kralj Siaua, je bil vladar večine indonezijskega arhipelaga. Amat je konec minulega leta dobil indonezijsko državljanstvo, uradno je bil sprejet kot del kraljevega sveta sultanata Nusantara in zdaj so mu podelili naziv pangeran – princ. Če verjamete ali ne, Amat je od decembra lani član indonezijske nogometne reprezentance, če verjamete ali ne, Amat še vedno igra nogomet, in če verjamete ali ne, Amat je izjavil, da se njegovo življenje ne bo veliko spremenilo.