Kmalu po vpisu je moral pustiti medicinsko fakulteto in je iz rodne Banjaluke odšel v Nemčijo. Bilo je zelo težko, saj ni imel denarja, v tuji deželi je bil sam, v Nemčiji namreč ni nikogar poznal, povrhu pa ni razumel nemščine. Če je hotel preživeti, je moral veliko delati. Dan in noč: ko je delal kot negovalec podnevi, je ponoči študiral in se učil nemščino, ko je delal v nočni izmeni, pa je čez dan študiral in obiskoval tečaj nemščine. Po treh letih se je vpisal na priznano medicinsko fakulteto v Erlangnu. Takrat in še mnogo let zatem je bil njegov osrednji in edini cilj preživetje, obenem pa zagotavljanje finančnih sredstev na eni strani za študij, na drugi pa za pomoč staršem, ki so kot begunci živeli na Hrvaškem. Danes je Vahudin Žugor direktor urološke klinike v Bambergu, v tamkajšnjem kliničnem centru, ki zaposluje 5500 delavcev. Prof. dr. Vahudin Žugor je namreč pionir robotske kirurgije v Nemčiji. Celo več, mnogi ga imajo za vodilnega robotskega kirurga ne le v Nemčiji, ampak tudi v Evropi. Na urološki kliniki v Bambergu je nedavno opravil 1000. operativni poseg z robotskim sistemom Da Vinci in to je bil obenem njegov 4000. poseg, odkar opravlja operacije z roboti.