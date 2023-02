Med prvimi primeri, ko so reševalci našli preživele pod ruševinami, pa je tisti, ki govori o koristnem pametnem telefonu in družbenih omrežjih. Dvajsetletni študent Boran Kubat, ki študira na istanbulski univerzi Nisantasi, je prišel v kraj Malatyo v ponedeljek zjutraj. Počitnice je namreč želel preživeti v svojem rojstnem kraju. Boran je bil skupaj z mamo, babico in dvema stricema, ko jih je prestrašil močan potres, a so se po nekaj urah vrnili v domačo hišo, ki je začuda ostala dokaj nepoškodovana. Takrat pa so se tla stresla še enkrat in tokrat je bilo veliko huje. Poslopje se je porušilo, preden so uspeli pobegniti iz njega, in ostali so pod ruševinami. Nenadoma se je stemnilo, Boranova mama je padla poleg njega na tla. Boran Kubat je takoj potipal po žepu in ugotovil, da je telefon, ki ga je imel tam, na srečo nepoškodovan. Aktiviral ga je in takoj posnel ruševine, v katerih je bil skupaj s sorodniki ujet, ter videoposnetek objavil na družbenih omrežjih. »V posnetku sem objavil klic na pomoč, obenem pa navedel natančno lokacijo hiše, da bi nas prijatelji lahko našli.« In tako so jih tudi v resnici našli. Po šestih urah so rešili njega in njegovo mamo, do stricev in babice pa se takrat še niso prebili.